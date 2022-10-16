«Рубин» Леонида Слуцкого одержал вторую победу подряд в рамках Первой лиги

«Рубин» обыграл «Краснодар-2» (5:2) в матче четырнадцатого тура Первой лиги. Эта победа стала для казанского клуба вторым подряд в чемпионате.

Первая половина игры прошла под диктовку хозяев поля и вполне закономерно завершилась в пользу «Рубина». Первый гол тайма на 28 минуте забил Руслан Безруков, реализовавший выход один на один после передачи Алана Дзагоева. Еще спустя семь минут подопечные Леонида Слуцкого увеличили свой отрыв в счете усилиями Игоря Горбунова, а первые 45 минут матча завершились со счетом 2:0.

Начало второго тайма выдалось крайне насыщенным на забитые мячи. Уже спустя три минуты после стартового свистка «быки» отквитали один мяч после того, как Даниил Карпов реализовал одиннадцатиметровый удар. Сразу через минуту казанцы восстановили статус-кво: с передачи все того же Безрукова забил Джоэль Фамейе. Однако, и это было далеко не все. На 56 минуте 20-летний форвард гостей Владислав Самко сделал счет 3:2. На 78 минуте Михаил Костюков сделал счет 4:2, а спустя еще семь минут Виталий Лисакович первым же касанием отправил мяч в ворота и поставил точку в матче – 5:2.

После четырнадцати туров команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает временное четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

В пятнадцатом туре Первой лиги «Рубин» сыграет с «Акроном». Игра состоится 23 октября в Тольятти.

«Рубин» (Казань) – «Краснодар-2» (Краснодар) 5:2 (2:0, 3:2)