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На главную ТИ-Спорт 5 февраля 2025 18:07

«Рубин» интересуется полузащитником «Зири» Салифой Сума

«Рубин» интересуется 21-летним полузащитником азербайджанской «Зири» Салифой Сума. Об этом сообщает издание «Africafoot».

Источник также передает, что футболист молодежной сборной Гвинеи может присоединиться в текущее трансферное окно, помимо казанского клуба, к «Пари НН» или московскому «Спартаку».

В нынешнем сезоне Сума принял участие в 24 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Рыночная стоимость полузащитника составляет около 850 тысяч евро.

#фк рубин #футбол #спорт
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