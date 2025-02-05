«Рубин» интересуется полузащитником «Зири» Салифой Сума

«Рубин» интересуется 21-летним полузащитником азербайджанской «Зири» Салифой Сума. Об этом сообщает издание «Africafoot».

Источник также передает, что футболист молодежной сборной Гвинеи может присоединиться в текущее трансферное окно, помимо казанского клуба, к «Пари НН» или московскому «Спартаку».

В нынешнем сезоне Сума принял участие в 24 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Рыночная стоимость полузащитника составляет около 850 тысяч евро.