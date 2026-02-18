«Рубин» интересуется полузащитником «Балтики» Петровым

Фото: fc-baltika.ru

Казанский «Рубин» заинтересован в покупке полузащитника «Балтики» Максима Петрова. По информации инсайдера Ивана Карпова, татарстанцы готовы выложить за трансфер 25-летнего футболиста порядка 650 тысяч евро.

Источник сообщает, что данная сумма калининградский клуб не устраивает. Кроме того, в случае с Петровым опции выкупа в контракте игрока с«Балтикой» нет. Напомним, что в 2025 году полузащитник переехал в Калининград за 250 тысяч евро из нижнекамского «Нефтехимика».

Действующее соглашение Петрова с «Балтикой» рассчитано до конца июня 2030 года. В сезоне-2025/26 на его счету четыре мяча и три голевые передачи в 16 матчах.