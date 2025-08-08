«Рубин» интересуется нигерийским полузащитником Онуче Огбелу
«Рубин» может подписать нигерийского полузащитника Онуче Огбелу, выступающего за «Эсперанса» из Туниса. Об этом сообщает издание Legalbet.
Сообщается, что тунисская сторона рассчитывает получить за игрока от €1.5 до €2 миллионов . Полузащитник выступал на недавнем Клубном чемпионате мира. Он принял участие в матчах с бразильским «Фламенго», американским «Лос-Анджелесом», английским «Челси»
По информации специализированного портала Transfermarkt, игрок оценивается в €700 тысяч.