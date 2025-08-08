«Рубин» интересуется нигерийским полузащитником Онуче Огбелу

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» может подписать нигерийского полузащитника Онуче Огбелу, выступающего за «Эсперанса» из Туниса. Об этом сообщает издание Legalbet.

Сообщается, что тунисская сторона рассчитывает получить за игрока от €1.5 до €2 миллионов . Полузащитник выступал на недавнем Клубном чемпионате мира. Он принял участие в матчах с бразильским «Фламенго», американским «Лос-Анджелесом», английским «Челси»

По информации специализированного портала Transfermarkt, игрок оценивается в €700 тысяч.