«Рубин» интересуется центральным защитником сборной Суринама

«Рубин» связывался с агентом центрального защитника сборной Суринама Стефано Денсвила. Об этом сообщает издание Trasfermarkt Official.

Русскоязычные социальные сети портала сообщают, что казанцы проявляли интерес к капитану сборной Суринама Стефано Денсвилу, который сейчас находится без клуба, и связывались с агентом игрока о возможности заключения контракта.

Как сообщается, «Рубин» прощупывает рынок возможных новобранцев, но после закрытия трансферного окна Денсвил может оказаться в РПЛ еще в течение двух недель, так как покинул «Трабзонспор» 18 февраля.