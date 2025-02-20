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На главную ТИ-Спорт 20 февраля 2025 20:06

«Рубин» интересуется центральным защитником сборной Суринама

«Рубин» интересуется центральным защитником сборной Суринама

«Рубин» связывался с агентом центрального защитника сборной Суринама Стефано Денсвила. Об этом сообщает издание Trasfermarkt Official.

Русскоязычные социальные сети портала сообщают, что казанцы проявляли интерес к капитану сборной Суринама Стефано Денсвилу, который сейчас находится без клуба, и связывались с агентом игрока о возможности заключения контракта.

Как сообщается, «Рубин» прощупывает рынок возможных новобранцев, но после закрытия трансферного окна Денсвил может оказаться в РПЛ еще в течение двух недель, так как покинул «Трабзонспор» 18 февраля.

#фк рубин #трансфер
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