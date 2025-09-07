«Рубин» интересуется бразильцем Жоао Лукасом

Фото: gremio.net

Казанский «Рубин» проявляет интерес к 27-летнему правому защитнику «Гремио» Жоао Лукасу.

По некоторым источникам в Лукасе заинтересован еще один российских клуб премьер-лиги тольяттинский «Акрон». В настоящий момент бразильский клуб ждет официальных предложений.

Известно, что Лукас пополнил ряды «Гремио» в январе 2025 года.

В его послужном списке значатся такие клубы бразильской серии А как «Фламенго», «Куяба», «Сантос», «Жувентуде».

Профессиональную карьеру Лукас начал в 2019 году в бразильской команде ФК «Бангу» серии D.

Стоимость 27-летнего защитника по данным Трансфермаркета оценивается в 2 млн.евро.