На главную ТИ-Спорт 16 февраля 2026 16:02

«Рубин» интересуется боснийским нападающим Мулахусейновичем

Фото: noah.am

«Рубин» проявляет интерес к нападающему армянского «Ноа» Нардину Мулахусейновичу. Об этом сообщил спортивный журналист и инсайдер Руди Галетти у себя в соцсетях.

Согласно информации источника, казанский клуб ведет переговоры с «Ноа» о стоимости трансфера и условий соглашения. Известно, что боснийским нападающим также интересуется команды МЛС и Японии.

Действующее соглашение Мулахусейновича с армянским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно данным авторитетного портала Трансфермаркет, стоимость футболиста составляет в 800 тысяч евро.

#фк рубин #премьер-лига
