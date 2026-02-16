«Рубин» интересуется боснийским нападающим Мулахусейновичем

Фото: noah.am

«Рубин» проявляет интерес к нападающему армянского «Ноа» Нардину Мулахусейновичу. Об этом сообщил спортивный журналист и инсайдер Руди Галетти у себя в соцсетях.

Согласно информации источника, казанский клуб ведет переговоры с «Ноа» о стоимости трансфера и условий соглашения. Известно, что боснийским нападающим также интересуется команды МЛС и Японии.

Действующее соглашение Мулахусейновича с армянским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно данным авторитетного портала Трансфермаркет, стоимость футболиста составляет в 800 тысяч евро.