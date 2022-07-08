«Рубин» и «Уфа» сыграют в Казани контрольный матч из трех таймов

В очередном контрольном матче межсезонья в Казани на «Ак Барс Арене» 10 июля встретятся «Рубин» и ФК «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Начало встречи в 18:00.

В любом виде спорта встреча казанской и уфимской команд это знаковое по определению событие. Однако речь идет не о хоккейной битве «Ак Барс» - «Салават Юлаев» с почти 60-ти летней историей, а о простом контрольном матче двух команд Первой лиги.

Другое дело, что именно домашнее поражение от «Уфы» в последнем туре минувшего чемпионата РПЛ опустило «Рубин» в Первую лигу. Поэтому игра пускай и товарищеская, но вряд ли она пройдет в спокойной и безмятежной борьбе. К тому же это будет заключительный контрольный матч казанцев в межсезонье.

Спарринг по взаимной договоренности пройдет в три тайма. Матч в прямом эфире покажет «Рубин-ТВ» в соцсетях клуба.