«Рубин» и «Нижний Новгород» рассудит арбитр, который в этом сезоне еще не работал в РПЛ

Арбитром матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Нижним Новгородом» назначен Артем Чистяков, который в этом сезоне еще не судил матчи высшего дивизиона. О назначении арбитра сообщает пресс-служба РПЛ.

Чистяков в этом сезоне отработал девять матчей ФНЛ, в которых показал 44 желтых и три красных карточки. Кроме того, он отсудил матч Кубка России между «Ротором» и «Ахматом».

Матч между «Нижним Новгородом» и «Рубином» состоится 5 декабря в 16.30.