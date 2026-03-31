«Рубин» и «Нефтехимик» обсуждают слияние клубов

Казанский «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик» ведут переговоры о возможном объединении.

«ФК «Рубин» и ФК «Нефтехимик» ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счёт синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики», — говорится в заявлении клуба «Чемпионату».

Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщал, что рассматривается вариант вхождения «Нефтехимика» в структуру «Рубина».

В последний раз клубы предметно сотрудничали в сезоне 2012/2013, когда нижнекамцы брали в аренду игроков «Рубина» — Игоря Портнягина, Соломона Кверквелию, Алишера Джалилова и других. После этого Казань и Нижнекамск регулярно обменивались футболистами, но уже не на официальной основе.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. «Нефтехимик» идет восьмым в Первой лиге, набрав 34 очка в 24 матчах.