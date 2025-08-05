news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 августа 2025 10:56

«Рубин» и Мирлинд Даку лидируют в голосовании первого этапа Спортрейтинга Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
«Рубин» и Мирлинд Даку лидируют в голосовании первого этапа Спортрейтинга Татарстана
фото: rubin-kazan.ru

По итогам первого дня голосования в рамках первого этапа Спортрейтинга Татарстана в личном зачете лидирует албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку с результатом в 56% голосов, на втором месте наставник казанского клуба Рашид Рахимов (17%). Тройку лучших замыкает казанская теннисистка Вероника Кудерметова (13%).

Напомним, что победитель голосования до публикации второго этапа рейтинга получит 10 баллов в общий зачет исследования.

Отметим, что в самом рейтинге Мирлинд Даку занял лишь четвертое место, пропустив вперед министра спорта Татарстана Владимира Леонова, Кудерметову и босса команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева.

В командном зачете так же очевидно преимущество «Рубина» в июле. 55% проголосовало за эту команду в командном зачете рейтинга. На втором месте казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» (25%), тройку лучших замкнул «КАМАЗ-Мастер» (10%).

Победитель данного голосования так же получит 10 баллов в общий командный зачет исследования.

При этом в рейтинге «ТИ-Спорта» первое место так же досталось «Рубину», а третье место – команде «КАМАЗ-Мастер». Однако на втором месте в нашем варианте было Минспорта РТ, а «Стрела-Ак Барс» оказалась на пятой строчке в таблице.

За сутки в голосовании приняло участие более 2 тысяч читателей.

Читатели и болельщики еще могут повлиять на итоговую расстановку команд, проголосовав за лучшего спортсмена и команду до публикации второго этапа рейтинга в первых числах сентября.

#Мирлинд Даку #Рубин #Рашид Рахимов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

4 августа 2025
Ильшат Ханзафаров возглавил отдел архитектуры исполкома Альметьевского района

Ильшат Ханзафаров возглавил отдел архитектуры исполкома Альметьевского района

4 августа 2025