«Рубин» и Мирлинд Даку лидируют в голосовании первого этапа Спортрейтинга Татарстана

фото: rubin-kazan.ru

По итогам первого дня голосования в рамках первого этапа Спортрейтинга Татарстана в личном зачете лидирует албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку с результатом в 56% голосов, на втором месте наставник казанского клуба Рашид Рахимов (17%). Тройку лучших замыкает казанская теннисистка Вероника Кудерметова (13%).

Напомним, что победитель голосования до публикации второго этапа рейтинга получит 10 баллов в общий зачет исследования.

Отметим, что в самом рейтинге Мирлинд Даку занял лишь четвертое место, пропустив вперед министра спорта Татарстана Владимира Леонова, Кудерметову и босса команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева.

В командном зачете так же очевидно преимущество «Рубина» в июле. 55% проголосовало за эту команду в командном зачете рейтинга. На втором месте казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» (25%), тройку лучших замкнул «КАМАЗ-Мастер» (10%).

Победитель данного голосования так же получит 10 баллов в общий командный зачет исследования.



При этом в рейтинге «ТИ-Спорта» первое место так же досталось «Рубину», а третье место – команде «КАМАЗ-Мастер». Однако на втором месте в нашем варианте было Минспорта РТ, а «Стрела-Ак Барс» оказалась на пятой строчке в таблице.

За сутки в голосовании приняло участие более 2 тысяч читателей.

Читатели и болельщики еще могут повлиять на итоговую расстановку команд, проголосовав за лучшего спортсмена и команду до публикации второго этапа рейтинга в первых числах сентября.