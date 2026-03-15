«Рубин» и «Локомотив» встретятся в 21-м туре чемпионата России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский «Рубин» и московский «Локомотив» встретятся в матче 21-го тура Российской премьер-лиги сегодня, 15 марта. Матч пройдет в «Ак Барс Арене».

У казанской команды есть кадровые потери. Повреждения получили нападающий Мирлинд Даку, полузащитники Угочукву Иву, Далер Кузяев и Антон Швец. Из-за перебора желтых карточек матч пропустят хавбек Игнасио Сааведра и нападающий Жак Сиве.

В составе «Локомотива» травмирован полузащитник Сергей Пиняев.

Последние очные встречи проходят с преимуществом московского клуба. В десяти предыдущих матчах «Локомотив» одержал шесть побед, три игры завершились вничью, еще один раз победил «Рубин». Эта победа казанцев состоялась сравнительно недавно – 12 апреля 2025 года, когда команда выиграла со счетом 1:0.

В первом круге нынешнего чемпионата соперники встречались 27 сентября в Москве. Тогда «Локомотив» победил со счетом 1:0, единственный гол забил Дмитрий Баринов.

Команда Михаила Галактионова в нынешнем чемпионате потерпела лишь одно поражение – 1 ноября 2025 года на выезде от «Зенита» со счетом 0:2. Сейчас у «Локомотива» серия из шести матчей без поражений: четыре победы и две ничьи. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Ахматом» (2:2), хотя по ходу встречи уступала в два мяча. До этого «Локомотив» выиграл три матча подряд – у «Ростова» (3:1), Сочи (4:2) и «Пари НН» (2:1).

«Рубин» в прошлом туре дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. До этого казанская команда потерпела три поражения подряд. В конце 2025 года, когда клуб возглавлял Рашид Рахимов, «Рубин» проиграл на выезде «Зениту» (0:1) и «Ростову» (0:2). 28 февраля 2026 года в дебютном матче нового главного тренера Франка Артиги казанцы уступили в гостях махачкалинскому «Динамо Махачкала» со счетом 1:2.