«Рубин» и «Крылья Советов» сыграют в Казани в матче 12-го тура РПЛ

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Сегодня казанский «Рубин» примет самарские «Крылья Советов» на стадионе «Ак Барс Арена». Матч 12-го тура Российской премьер-лиги начнется в 17:15 по московскому времени (18:15 по самарскому).

Обе команды набрали по 12 очков и находятся рядом в турнирной таблице, поэтому победа позволит одной из них подняться выше. «Рубин» занимает 10-е место: в 11 матчах казанцы забили 12 голов и пропустили 16. «Крылья Советов» идут на строчку ниже с разницей мячей 15:17.

В последних пяти турах казанцы трижды сыграли вничью и дважды проиграли. Самарцы за этот же период одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Таким образом, очная встреча станет для соперников возможностью улучшить свое положение в чемпионате.

История противостояний складывается в пользу «Рубина». За 46 матчей казанцы победили 22 раза, самарцы – 11. Еще 13 встреч завершились вничью. Разница забитых мячей составляет 70:44 в пользу «Рубина».

Самая крупная победа казанцев над самарцами – 5:0, а «Крылья Советов» однажды обыграли «Рубин» со счетом 3:0. Последний раз в рамках РПЛ команды встречались в марте: тогда матч завершился без голов – 0:0. В июле соперники провели товарищескую игру, в которой победил «Рубин» со счетом 2:0.