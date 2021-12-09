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Спорт
9 декабря 2021  14:38
Арсений Каримов

«Рубин» и «Крылья Советов» рассудит арбитр, ошибочно поставивший пенальти в прошлом матче

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Арбитром матча «Рубин» — «Крылья Советов» назначен Алексей Сухой, который в последний раз работал на игре «Краснодар» — «Спартак» в 15-м туре. Там он поставил пенальти в ворота «быков», который позднее эксперты РФС признали ошибочным. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Всего же в этом сезоне РПЛ Сухой судил 10 матчей, в которых показал 56 желтых и две красные карточки.

Напомним, что матч «Крылья Советов» — «Рубин» состоится 11 декабря в Самаре. Этот матч станет последним для казанского клуба перед зимним перерывом.

#фк рубин
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