«Рубин» и «Крылья Советов» рассудит арбитр, ошибочно поставивший пенальти в прошлом матче

Арбитром матча «Рубин» — «Крылья Советов» назначен Алексей Сухой, который в последний раз работал на игре «Краснодар» — «Спартак» в 15-м туре. Там он поставил пенальти в ворота «быков», который позднее эксперты РФС признали ошибочным. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Всего же в этом сезоне РПЛ Сухой судил 10 матчей, в которых показал 56 желтых и две красные карточки.

Напомним, что матч «Крылья Советов» — «Рубин» состоится 11 декабря в Самаре. Этот матч станет последним для казанского клуба перед зимним перерывом.