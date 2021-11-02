«Рубин» и «КАМАЗ» узнали соперников по 1/8 финала Кубка России

Сегодня в Москве состоялась жеребьевка одной восьмой финала Кубка России. Жребий определил в соперники набережночелнинскому «КАМАЗу» питерский «Зенит», а казанскому «Рубину» — волгоградский «Ротор».

Церемонию жеребьевки вели известные в недавнем прошлом футболисты, два полузащитника — Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов. Последний, потомственный футболист, играл в казанском «Рубине» в 2015–2017 годах под руководством своего отца Рината Билялетдинова. Динияр сыграл за казанцев 14 матчей, в которых забил два мяча.

В итоге соперником челнинцев стал действующий чемпион России, лидер нынешнего чемпионата РПЛ питерский «Зенитом». Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Казанский «Рубин» примет на своем поле волгоградский «Ротор», родной клуб одного из членов тренерского штаба казанцев Олега Веретенникова. Точные даты матчей 1/8 финала Кубка России будут определены позднее.