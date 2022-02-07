«Рубин» и «КАМАЗ» сыграют в Кубке России 3 марта

Определены даты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу. Игры первой стадии плей-офф состоятся в период с 1 по 3 марта, следует из заявления РФС.

Победители пар определятся по результатам одного матча. Оба представителя Татарстана — «Рубин» и «КАМАЗ» — сыграют 3 марта.

1 марта играют «Балтика» — «Чайка», «Динамо» — «Нижний Новгород». 2 марта: «Алания» — «Арсенал» (Тула), «Сочи» — ЦСКА, «Спартак» — «Кубань».

3 марта: «Локомотив» — «Енисей», 19.00: «Рубин» (Казань)— «Ротор» (Волгоград), 20.15: «Зенит» (Санкт-Петербург)— «КАМАЗ» (Набережные Челны).