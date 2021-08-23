Источник: «Рубин» и еще два клуба РПЛ интересуются защитником «Локомотива» Ненаховым

Максим Ненахов (справа) / Фото: www.rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин», «Ростов» и грознеский «Ахмат» проявляют интерес к 22-летнему защитнику московского «Локомотива» Максиму Ненахову. Основное амплуа игрока – правый защитник, также может сыграть справа в полузащитие, в центре обороны и на левом фланге защиты.

«Сам Ненахов недоволен отсутствием игровой практики, что является для него приоритетным моментом. Впрочем, пока руководство "Локомотива" не отпускает защитника в другую команду», — цитирует «Чемпионат» свой источник, близкий к ситуации.

Максим Ненахов перешел в «Локомотив» из «Ахмата» в июне 2021 года, сумма трансфера составила 2 млн евро. В прошлом сезоне защитник сыграл в 27-ми матчах РПЛ, в которых отдал три голевые передачи и получил 11 желтых и одну красную карточки.

Ранее Ненахов, который является воспитанником академии московского «Динамо», играл в составе таких клубов, как «Динамо», «Тюмень», «СКА-Хабаровск» и «Ротор». Всего в РПЛ он сыграл 36 матчей.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 1,8 млн евро.