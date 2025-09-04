«Рубин» и «Бешикташ» близки к сделке по аренде Эрнеста Мучи

Фото: скрин трансляции "Матч. Футбол 3"

Казанский «Рубин» и стамбульский «Бешикташ» близки к сделке по аренде албанского полузащитника Эрнеста Мучи. Об этом сообщают албанские инсайдеры, а также турецкий журналист Хасан Каратас. Ранее об этом трансфере сообщал телеграм-канал «Мутко против».

Сообщается, что аренда будет рассчитана на один сезон, а «Рубин» готов платить половину его зарплаты футболиста. При этом у казанцев будет право выкупа прав на футболиста. Окончательное решение будет принято сегодня.

Напомним, ранее стало известно, что колумбийский правый защитник Андерсон Арройо уже вылетел в Россию, чтобы пройти медосмотр для «Рубина».