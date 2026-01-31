«Рубин» готовит первый трансфер? Кто такой Валерий Громыко и как он поможет казанцам

«Рубин» может совершить первый зимний трансфер уже в ближайшее время. Белорусский полузащитник Валерий Громыко близок к переходу в казанский клуб. Что это за футболист и необходим ли он «Рубину» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckairat.com

Схема Артиги в «Рубине» подразумевает наличие сильного игрока на краю атаки

Исходя из двух товарищеских матчей «Рубина» на первом сборе в Белеке, стало понятно, что футбол Франка Артиги будет кардинально отличаться от стиля Рашида Рахимова. Новые для себя роли примерили центральные защитники, которые выходили из обороны в атаку низом, иногда даже переходя на половину поля соперника.

Значительную важность в концепции Артиги приобрел и центр полузащиты, который фактически стал полноценным диспетчером между защитой и нападением. Разумеется, и края атаки у «Рубина» под руководством испанского специалиста заиграли новыми красками. Когда центр поля перекрыт соперником, и там не хватает свободы для развития атак, ведущую роль начинают играть футболисты на флангах, способные доставить мяч в штрафную площадь.

В матче против македонской «Струги» особенно чувствовался недостаток мастерства на обоих краях поля. Рожков и Арройо пытались на скорости прорваться к угловым флажкам, но их или съедали защитники, или же спокойно блокировали их попытки доставки мяч.

При актуальной схеме «Рубина» 4-2-3-1 или 4-3-3 крайние полузащитники (нападающие) приобретают фундаментальную значимость. А в казанском клубе наблюдается дефицит игроков подобного плана. Они, конечно, есть, но их функционал вряд ли устраивает Артигу.

Никола Чумич так и не вышел на уровень осени 2023 года после тяжелой травмы. Энри Мукба еще слишком молод, чтобы полноценно закрыть позицию «крайка». Потенциал Даниила Кузнецова Франке Артиге еще только предстоит понять. Руслан Безруков, вероятно, тоже является не самым однозначным для испанца вариантом, а Дардану Шабанхаджаю придется играть на непрофильной для него позиции, если Артига решится поставить его на фланг.

В этой связи совершенно неудивительно, что первые трансферные слухи, связанные с «Рубином», коснулись футболиста края атаки. По информации инсайдера Ивана Карпова, казанский клуб близок к тому, чтобы подписать свободным агентом 29-летнего белорусского полузащитника Валерия Громыко.

В этом сезоне Громыко участвовал в групповом этапе ЛЧ вместе с «Кайратом»

Последний сезон Валерий Громыко провел в составе «Кайрата», за который выступают еще два экс–«рубиновца», –защитники Егор Сорокин и Александр Мартынович. Вместе с казахстанской командой полузащитник выигрывал национальный чемпионат и становился обладателем Суперкубка. Но что, наверное, самое важное из последних достижений Громыко – участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. «Кайрат» героически добрался до группового этапа, пройдя множественные стадии квалификации, став вторым казахстанским клубом в истории страны, участвовавшим в групповом этапе.

На фоне больших команд «Кайрат», конечно, проявил себя очень скромно. Последнее место в таблице, всего лишь одна ничья и семь поражений в семи матчах.

В последней встрече группового этапа против лондонского «Арсенала» (2:3) Валерий Громыко отметился результативной передачей. Если охарактеризовать белорусского полузащитника вкратце, его главные качества – скорость и дриблинг. Громыко умеет обыгрывать один в один, он хорошо управляет телом, отлично координирован, способен принимать верные решения под давлением. Хрестоматийный набор качеств для игрока края атаки.

По сообщениям все того же Карпова, Франк Артига хорошо знает Громыко как футболиста. Будучи тренером «Родины», уже тогда испанский специалист хотел переманить к себе белоруса. С российским чемпионатом Валерий Громыко знаком неплохо. Два сезона полузащитник отыграл за тульский «Арсенал» в РПЛ (2019-2021 года). Еще один сезон на счету Громыко в России за «Торпедо», но уже в Первой лиге (2023/24).

Агент Артиги опровергает всякий интерес тренера к Валерию Громыко

Практически следом за заявлением Ивана Карпова о возможном трансфере Громыко в «Рубин» последовало сообщение от агента Дмитрия Селюка, который, правда, представляет интересы не белорусского футболиста, а испанского наставника «Рубина».

«Уверен, что эта информация является агентским вбросом. А сам Артига и не помнит, кто такой Громыко. Тренер пришёл в «Рубин», чтобы команда боролась за самые высокие места, а как футболист, который не пригодился московскому «Торпедо», может усилить команду? К сожалению, сейчас некоторые люди будут манипулировать «Рубином» и Артигой, чтобы бросить тень на главного тренера. Он не из тех, кто будет брать игроков не очень высокого уровня, чтобы бороться за выживание», – сказал Селюк в интервью bel.football.

Ни Артига, ни агент Валерия Громыко пока что слухи о предстоящей сделке между стороной футболиста и «Рубином» не комментировали. Остается ждать развития этой истории. Однако с чем спорить бессмысленно – с тем, что казанскому клубу необходим качественный крайний полузащитник или нападающий.