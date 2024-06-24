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«Рубин» готов подписать нового полузащитника с зарплатой 600 тыс. евро в год
Казанский футбольный клуб «Рубин» планирует подписать на четыре года нового игрока – полузащитника фк «Сочи» Александра Юкича. Согласно договору, футболист будет получать по 600 тыс. евро в год, сообщает «Чемпионат».
23-летний австралийский футболист Юкич вошел в состав «Сочи» зимой текущего года. В течение минувшего сезона Российской Премьер-Лиги он провел 12 матчей. На его счету один гол и одна результативная передача.
Напомним, что прошлый сезон для «Сочи» закончился провалом, команда вылетела из Российской Премьер-Лиги, оказавшись на последнем месте турнира. «Рубин» же набрал 42 очка в 30 матчах, заняв восьмое место.
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