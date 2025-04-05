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На главную ТИ-Спорт 5 апреля 2025 09:01

«Рубин» гостит у «Крыльев Советов» во втором Волжском дерби сезона

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«Рубин» гостит у «Крыльев Советов» во втором Волжском дерби сезона
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» сегодня сыграет в Самаре с местными «Крыльями Советов» в рамках 23 тура российской Премьер-лиги.

В 22 играх первенства команда Рашида Рахимова заработала 32 очка. Казанцы располагаются на восьмой позиции в РПЛ и отстают от пятерки лидеров в чемпионате на 9 очков.

В четырех играх после возобновления сезона после зимней паузы «Рубин» по два раза выиграл и проиграл. В последнем, 22 туре казанцы разгромно уступили «Зениту» 0:4.

Самарская команда занимает 11 место после 22 проведенных туров, набрав 22 очка. В прошлом туре Премьер-лиги самарцы неожиданно разгромили «Локомотив» со счетом 5:1, а до этого «Крылья Советов» крупно проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:4).

Стартовый свисток сегодняшнего матча на «Самара Арене» назначен на 13:00 по московскому времени.

#фк рубин #фк крылья советов #премьер-лига
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