«Рубин» если и забьёт, то со стандарта только». Кержаков - о матче казанцев с «Зенитом»

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о грядущем матче «сине-бело-голубых» с «Рубином».

«Думаю, что «Зенит» победит. Мне кажется, что «Рубин» если и забьёт, то со стандарта только – по-другому не получится. «Зенит» возьмёт под контроль и будет давить все 90 минут. Только Даку может забить гол. Единственный, кто может там забить. Не знаю, будут ли его охранять и опекать. Самое опасное для «Зенита» – это «защепка Рахимова». Его тактика», – сказал Кержаков в выпуске шоу «Это футбол, брат» на YouTube.

Напомним, игра «Рубина» с «Зенитом» состоится 30 марта в 19:30 по мск. Команда Сергея Семака идет на третьем месте в таблице РПЛ с 43 очками. Коллектив Рашида Рахимова расположился на седьмой строчке первенства с 32 баллами.