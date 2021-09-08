«Рубин» дозаявил четырех футболистов для участия в чемпионате РПЛ

Герман Онугха

Фото: www.rubin-kazan.ru

Накануне, в ночь на 8 сентября, закрылось летнее трансферное окно в РПЛ. Вопреки ожиданиям ряда источников, нападающий «Рубина» Иван Игнатьев не перешел в «Ахмат» на правах аренды, а остался в казанском клубе.

Кроме того, «Рубин» дозаявил в последний день еще четырех футболистов для участия в чемпионате РПЛ. Все они – россияне. Это нападающий Герман Онугха, который перешел в казанский клуб на правах аренды из датского «Вайле» (ранее играл в аренде в «Крыльях Советов»), 16-летний защитник академии «Рубина» Илья Рожков, а также два голкипера – Алексей Городовой и Иван Коновалов, которые имеют действующие контракты с казанским клубом.

Свой первый матч после перерыва, связанного с проведением отборочных матчей ЧМ-2022, «Рубин» сыграет в понедельник, 13 сентября. В Казани на поле Центрального стадиона подопечные Леонида Слуцкого встретятся с «Уралом». Начало встречи в 18:30.