На главную ТИ-Спорт 9 сентября 2025 15:33

«Рубин» достиг соглашения с нападающим Жаком Сиве из «Генгама»

«Рубин» достиг соглашения с нападающим Жаком Сиве из «Генгама»
Фото: eaguingamp.com

Казанский «Рубин» достиг соглашения с французским форвардом французского «Генгама» Жаком Сиве. Об этом сообщает журналист Анти Сауна, а также российский инсайдер Иван Карпов.

Контракт «Рубина» с французским футболистом камерунского происхождения будет подписан в ближайшие дни. Нынешний контракт Сиве с «Генгамом» рассчитан до лета 2027 года.

Ранее француз играл за такие команды, как «Дижон», «Анси» и «Генгам».

В прошлом сезоне Жак сыграл за «Генгам» 28 матчей во второй лиге чемпионата Франции, забил 11 мячей и отдал два ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

