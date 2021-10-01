«Рубин» делегирует в сборные семерых футболистов

Пресс-служба казанского «Рубина» перечислила имена семерых игроков клуба, получивших приглашения из своих национальных сборных.

Юрий Дюпин и Илья Самошников отправятся в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября, Казань, 21:45) и Словении (11 октября, Марибор, 21:45).

Также в свои сборные снова вызваны Филип Уремович (Хорватия), Сеад Хакшабанович (Черногория), Монтассар Тальби (Тунис), Ин Бом Хван (Республика Корея), Хвича Кварацхелия (Грузия).

Завтра в рамках чемпионата РПЛ «Рубин» сыграет дома с «Нижним Новгородом».