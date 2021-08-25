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25 августа 2021  15:30
Cергей Гаврилов

«Рубин» делегирует четверых игроков в сборные

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Четверо легионеров казанского «Рубина» получили сегодня вызов в свои национальные сборные, информирует клубная пресс-служба.

Это грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, черногорский хавбек Сеад Хакшабанович, их южнокорейский коллега по амплуа Хван Ин Бом и тунисский защитник Монтассар Тальби.

В сентябре все эти сборные проведут отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Ранее вызовы в сборные получили голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников (оба — Россия) и защитник Филип Уремович (Хорватия).

Все сборники отправятся в свои национальные команды сразу после матча шестого тура чемпионата РПЛ «Краснодар» — «Рубин», который пройдет в Краснодаре 27 августа. После пяти туров с 11 очками казанцы занимают третье место в турнирной таблице.

#рубин #фк рубин
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