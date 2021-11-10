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Спорт
10 ноября 2021  16:49
Cергей Гаврилов

«Рубин» делегировал в сборные пятерых игроков

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Пять игроков главной команды казанского «Рубина» отправились в расположение своих национальных сборных. Об этом информирует клубная пресс-служба.

Это защитник Монтассар Тальби (Тунис), полузащитники Хван Ин Бом (Республика Корея), Сеад Хакшабанович (Черногория), Хвича Кварацхелия (Грузия) и Андерс Дрейер (Дания).

Получил вызов в сборную России и защитник Илья Самошников, но из-за травмы он не сумеет помочь национальной команде в двух последних отборочных матчах ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

В чемпионате РПЛ казанцы сыграют 21 ноября в Сочи с одноименной командой. После 14 туров в активе «Рубина» 19 очков — восьмое место.

#фк рубин
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