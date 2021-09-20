«Рубин» делегировал в сборную России двух футболистов

Сегодня РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьские матчи чемпионата мира. Команда Валерия Карпина сыграет со Словакией (8 октября, дома) и Словенией (11 октября, в гостях). В числе сборников два игрока казанского «Рубина».

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников уже не в первый раз получают приглашение в национальную команду. Всего в расширенном списке сборников значатся 34 футболиста.

Сегодня в 18.30 на Центральном стадионе Казани «Рубин» начнет встречу чемпионата РПЛ с питерским «Зенитом».

После семи туров активе казанской команды 14 очков — пятое место.