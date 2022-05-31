РПЛ через год может расширить лигу до 18 команд

Российская Премьер-лига может расширить состав участников лиги до 18 клубов начиная с сезона-2023/24. Об этом заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Получили письмо от "Урала" о расширении до 18 команд. В случае поддержки клубами отправим его в РФС», — приводит слова Хачатурянца ТАСС.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) сохранил формат проведения РПЛ и не ввел мораторий на вылет команд, среди которых был казанский «Рубин», чье руководство до последнего надеялось сохранить место среди сильнейших.

22 марта представители клубов РПЛ на общем собрании поддержали идею увеличения количества участников турнира с 16 до 18 команд. Но затем на общем собрании 19 мая позиция клубов не изменилась. И «Рубин» вылетел в ФНЛ.

Получается, что если инициатива «Урала» будет принята, то уже через год казанцы смогут вернуться в РПЛ.