«Рубин» борется за потухшего Мансилью: почему Рахимову нужен забивной форвард

Сегодня телеграм-канал «Убойная сила» сообщил, что «Рубин» возобновил борьбу за форварда «Оренбурга» Брайана Мансилью. Аргентинец плохо проводит сезон, в то время как в Казани уже есть два форварда. Для чего «Рубину» понадобился Мансилья - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fcorenburg.ru

«Рубин» не бросает попыток подписать Мансилью

Сегодня телеграм-канал «Убойная сила» сообщил, что «Рубин» включился в борьбу за нападающего «Оренбурга» Брайана Мансилью.

Стоит напомнить, что минувшим летом казанцы уже пытались приобрести аргентинца. Тем не менее, переход не состоялся, так как, по информации СМИ, оренбуржцев не устроила цена за игрока (2,5 миллиона евро). Сейчас же «Рубин» хочет сыграть на том, что «Оренбург» идет на последнем месте в таблице РПЛ, из-за чего предлагает уже куда меньшую сумму, чем раньше – 1,5 миллиона евро.

В связи с тяжелым положением «Оренбурга», его руководство, возможно, и даст согласие на трансфер. Но чем запомнился Мансилья по ходу текущего сезона?

Фото: fcorenburg.ru

«Попылил» на старте и затух

Мансилья – универсал. По ходу нынешнего сезона он играл как в центре, так и на левом фланге нападения. Но в любом случае его результативность нельзя считать выдающийся, как для нападающего, так и флангового инсайда. На его счету лишь 1 гол и 1 ассист за 15 матчей в РПЛ. В прошлом сезоне, к слову, в первой части Премьер-лиги Брайн оформил 2+5.

Но его забитый мяч хоть и единственный в текущем сезоне, но красивый. Гол Мансильи случился в матче с «Ростовом» (2:3). Тогда он открыл счет красивым ударом из-за пределов штрафно площади. А свой единственный ассист Мансилья сделал в игре с «Динамо» (2:2).

Очевидно, что нынешний сезон Мансилья проводит слабо. Прошлые годы в «Оренбурге» форвард провел куда лучше. К примеру, в сентябре 2023-го года он был признан лучшим игроком месяца. Раньше он забивал «Зениту» и московскому «Динамо», а сейчас трудно представить, что он сумеет сделать нечто подобное.

Фото: rubin-kazan.ru

Мансилье нечего противопоставить форвардам «Рубина»

Учитывая откровенно слабую статистику в текущем сезоне, возникает вопрос: зачем «Рубину» этот аргентинец?

Возможно, Брайана берут для глубины состава. Понятно, что лидер нападения сейчас у казанцев – Мирлинд Даку. Но он не может тянуть линию атаки в одиночку. А после матча с «Нефтчи» (0:1) на сборах в Турции албанец и вовсе травмировался. Таким образом, Мансилья может стать временной заменой для Мирлинда или выходить вместо него на матчи, чтобы Даку получил отдых и набрал кондиции.

Но у «Рубина» уже есть форвард, которого купили осенью. Это соотечественник Даку Марвин Чуни. Конечно, тут можно упомянуть, что Чуни вообще не запомнился результативными действиями в текущем сезоне. Но он выигрывает у Мансильи тем, что он моложе. Марвину всего 23 года, тогда как Брайану – 27. Чуни, кстати, однажды забил в текущем сезоне – в матче с ЦСКА (0:0) в Кубке России. Тот гол был отменен из-за спорной игры рукой.

Да, «Рубину» бы сильно пригодился новый форвард на замену травматичному Даку и невписавшемуся Чуни. Но Мансилья на эту роль плохо подходит, так как он своим переходом не добавит качества, а просто закроет дырку в составе. А это уже препятствует философии самого Рахимова, который предпочитает качество, а не количество.

«Если остановиться и просто закрывать дырочки, то они превратятся в дырки», - говорил ранее наставник.

К слову, не стоит забывать, что недавно «Рубин» покинул нападающий Джоэль Фамейе. Он был слабоват в текущем сезоне и отыграл всего шесть матчей во всех турнирах, где отличился одним голом. В связи с этим непонятно, для чего «Рубин» борется за Мансилью, который в нынешнем сезоне играет не лучше.

Фото: rubin-kazan.ru

Почему «Рубин» не может позволить себе хорошего форварда?

За последние годы «Рубин» приобрел лишь одного хорошего форварда – Мирлинда Даку. Все остальные, к примеру, те же Чуни и Фамейе, являются, как минимум, спорными сделками. Но почему казанцы с 2023-го года никак не могут найти себе хорошего нападающего?

Здесь уже встает финансовая проблема. Хорошего форварда за низкую цену купить проблематично. Да, брали Даку за 1,2 миллиона, но это была по большей части лотерея. «Рубину» тогда очень сильно повезло, что футболист сумел раскрыться и подошел под стиль игры Рахимова.

Как говорил сам наставник, сумма в 3 миллиона евро уже является крупной для «Рубина». При этом нападающие более-менее хорошего уровня стоят как минимум столько.

«У нас в списке было несколько человек, которых показал спортивный директор. Двое из них были из Португалии. Когда сумму назвали почти в 3 млн, этот игрок отпал», - объяснял Рахимов.

Фото на анонсе: fcorenburg.ru