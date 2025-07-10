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На главную ТИ-Спорт 10 июля 2025 15:24

«Рубин» анонсировал переход Мальдонадо

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«Рубин» анонсировал переход Мальдонадо
Фото: ucv1948.ro

Пресс-служба «Рубина» анонсировала подписание защитника Денила Мальдонадо.

Телеграм-канал казанской команды опубликовал видеоролик, где гондурасскому игроку показывается, как строится клубная база.

Напомним, Мальдонадо выступал со сборной Гондураса на Кубке КОНКАКАФ. Со своей сборной он дошел до полуфинала, где уступил Мексике (0:1). Впоследствии «трехцветные» взяли Кубок, в решающей стадии обыграв США (2:1).

«Рубин» финишировал на седьмом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 45 очками.

#фк рубин #спорт #футбол #премьер-лига
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