Рубин Абдуллин покинул пост ректора после 33 лет служения Казанской консерватории

Пианист, органист, педагог, музыкальный и общественный деятель, народный артист Республики Татарстан и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Рубин Кабирович Абдуллин покинул пост ректора Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, отдав служению вузу 33 года своей жизни.

Приказом министра культуры РФ от 1 июня 2021 года назначен исполняющий обязанности ректора консерватории — музыковед, педагог, продюсер, музыкальный и общественный деятель Вадим Робертович Дулат-Алеев. В эти минуты коллективу представляют и. о. ректора вуза, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе консерватории.

С 1988 года Рубином Абдуллиным был сформирован ряд новых структурных подразделений, среди которых — оперная студия, редакционно-издательский отдел, факультет дополнительного образования, факультет татарского музыкального искусства, кафедры татарской музыки, музыкального театра, оперно-симфонического дирижирования и музыкально-прикладных технологий, оркестр Tatarica.

Рубин Абдуллин уделял особое внимание развитию концертной деятельности вуза, что способствовало росту авторитета консерватории в России и за рубежом, ее интеграции в международное образовательное пространство. Студенческие творческие коллективы вуза выступали в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также в Германии и Италии. Им были организованы на базе консерватории международные и всероссийские конкурсы по всем музыкально-исполнительским специальностям (Международный конкурс пианистов имени С. Губайдуллиной, всероссийские конкурсы духовых ансамблей, концертмейстеров имени Р. Яхина, исполнителей на духовых инструментах «Казанский кремль», исполнителей на народных инструментах имени С. Сайдашева и другие).

Именно Рубин Абдуллин выступил инициатором и одним из авторов проекта реконструкции Актового зала консерватории (ныне — ГБКЗ имени С. Сайдашева).