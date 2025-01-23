«Рубин-2» подтвердил, что Моторин отправляется в «КАМАЗ» на правах аренды
Пресс-служба «Рубина-2» в своем телеграм-канале официально объявила, что нападающий Даниил Моторин переходит в «КАМАЗ» на правах аренды.
Аренда игрока в Набережных Челнах продлится до окончания 2025 года, сообщает источник.
В прошлом сезоне Второй лиги Б группы 4 Даниил стал лучшим бомбардиром в составе казанской команды. В 25-ти матчах Моторин забил 13 мячей и сделал 3 ассиста.
«КАМАЗ» завершил первую часть РПЛ на 13-ом месте в таблице Первой лиги. Челнинцы за 22 матча набрали 13 очков.