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На главную ТИ-Спорт 23 января 2025 15:13

«Рубин-2» подтвердил, что Моторин отправляется в «КАМАЗ» на правах аренды

«Рубин-2» подтвердил, что Моторин отправляется в «КАМАЗ» на правах аренды
Фото: социальные сети "Рубина-2"

Пресс-служба «Рубина-2» в своем телеграм-канале официально объявила, что нападающий Даниил Моторин переходит в «КАМАЗ» на правах аренды.

Аренда игрока в Набережных Челнах продлится до окончания 2025 года, сообщает источник.

В прошлом сезоне Второй лиги Б группы 4 Даниил стал лучшим бомбардиром в составе казанской команды. В 25-ти матчах Моторин забил 13 мячей и сделал 3 ассиста.

«КАМАЗ» завершил первую часть РПЛ на 13-ом месте в таблице Первой лиги. Челнинцы за 22 матча набрали 13 очков.

#футбол #фк рубин #фк камаз #премьер-лига
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