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Спорт
1 апреля 2022  11:58
Арсений Каримов

«Рубин» 1 апреля пошутил про уход Тальби, он пригласил болельщиков на матч с «Химками»

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Казанский «Рубин» выложил ролик, где защитник Монтассар Тальби в шутку говорит о своем уходе из клуба и приглашает болельщиков на стадион на сегодняшний матч с «Химками». Видеоролик опубликован в социальных сетях татарстанской команды.

«Сегодня мы будем биться все вместе за клуб, город, Татарстан», — заявляет на видео марокканский защитник.

Казанский «Рубин» у себя дома сыграет с подмосковными «Химками» в рамках 23-го тура РПЛ.

 

#фк рубин
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