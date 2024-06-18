Руанда отозвала свою подпись под коммюнике «мирной» конференции Запада

Руанда, так же как и Ирак и Иордания, отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, которую организовали власти Швейцарии. Об этом передает ТАСС.

Африканская республика отсутствует в уточненным списке поддержавших документ участников саммита, опубликованном МИД Швейцарии. В день завершения работы конференции она была в перечне, а в обновленном 17 июня списке уже нет.

Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива рассказал, что процесс внесения коррективов в список «все еще продолжается». По его словам, любые изменения будут вноситься по 18 июня.

Обновленный 17 июня список поддержавших коммюнике организаций пополнил Вселенский (Константинопольский) патриархат (участвовал в конференции в Бюргенштоке в статусе наблюдателя). Кроме него в перечне указаны Еврокомиссия, Евросовет, Европарламент и Совет Европы.

Ранее стало известно, что Ирак и Иорданию убрали из числа подписавших коммюнике конференции по Украине, которая прошла в минувшие выходные в Швейцарии. Валентин Клива признался, что их внесли по ошибке. Таким образом, количество стран, одобривших документ, в котором требуется передача суверенитета над Запорожской АЭС Украине, уменьшилось с 80 до 78, а число отказавшихся поддержать коммюнике выросло до 15. Помимо Ирака и Иордании, в этот список входят Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.