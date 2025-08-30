«Рубин» объявил стартовый состав на матч с «Оренбургом»

Стал известен состав «Рубина» в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга».

«Рубин»: Егор Ставер, Егор Тесленко, Игорь Вуячич, Александр Грицаенко, Илья Рожков, Богдан Йочич, Велдин Ходжа, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку.

«Оренбург»: Богдан Овсянников, Степан Оганесян, Данила Хотулев, Анри Чичинадзе, Артем Касимов, Фахд Муфи, Эмирджан Гюрлюк, Ираклий Квеквескири, Владислав Камилов, Дмитрий Рыбчинский, Хорди Томпсон.

Главный арбитр встречи - Евгений Буланов.

Матч «Оренбург» - «Рубин» пройдет в Оренбурге на стадионе «Газивик». Начало в 14:00 мск.