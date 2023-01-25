РТРС планирует построить 230-метровую телебашню в Казани

В Казани может появиться новая телебашня. 230-метровую вышку планируют построить в районе Троицкого леса, рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

По его словам, необходимость в новой башне возникла из-за износа действующих антенно-мачтовых сооружений.

«Существующие антенно-мачтовые сооружения Казани были построены более 60 лет назад, имеют физический и моральный износ. Для расширения географии вещания в казанской агломерации, поддержания необходимого качества телевещания, компания „Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ прорабатывает вопрос строительства новой телевизионной башни высотой 230 метров в районе Троицкого леса города Казани», — рассказал он на заседании Кабмина РТ и коллегии Минцифры РТ. Событие проходит в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Он отметил, что новая телебашня станет новой достопримечательностью столицы Татарстана и попросил Президента РТ Рустама Минниханова поддержать проект.