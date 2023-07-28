РТК поддержала законопроект об увеличении МРОТ на 18,5%

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Члены комиссии поддержали законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда», который предлагает повысить МРОТ на 18,5%, до 19 242 рублей.

Таким образом, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%. Принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 млн россиян, пояснили в аппарате.

Напомним, Минтруд России подготовил законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в два раза. К 2030 году он, как ожидается, поднимется до 19 тыс. 242 рублей.