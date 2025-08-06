RT запустил сайт с именами украинских пленных, которых не забирает Киев
RT опубликовал список украинских военнопленных, которых отказывается принимать Киев. Утверждается, что все они ранее были предложены для обмена, однако вместо них власти на Украине предпочли забрать других людей.
Перечень, а также фотографии 1 тыс. украинцев, доступны на сайте 1000ua.ru. Через строку поиска можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
Сегодня в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1 155 военнослужащих.