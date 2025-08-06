news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 6 августа 2025 19:53

RT запустил сайт с именами украинских пленных, которых не забирает Киев

Читайте нас в
Телеграм

RT опубликовал список украинских военнопленных, которых отказывается принимать Киев. Утверждается, что все они ранее были предложены для обмена, однако вместо них власти на Украине предпочли забрать других людей.

Перечень, а также фотографии 1 тыс. украинцев, доступны на сайте 1000ua.ru. Через строку поиска можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.

Сегодня в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1 155 военнослужащих.

#пленные
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

5 августа 2025
Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

5 августа 2025