Руc Тат
СВО 13 августа 2025 11:28

RT выпустил видеоматериал о героическом поступке многодетного отца в Судже

RT выпустил видеоматериал, рассказывающий о подвиге многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной украинскими боевиками Суджи в Курской области.

В августе 2024 года, рискуя жизнью под обстрелами украинской армии, Роман пешком добрался до своего дома, где его жена и пятеро детей уже двое суток укрывались в подвальном помещении.

В финале ролика Яценко предстает в кругу своей семьи. Он делится воспоминаниями о тех днях, подчеркивая, что беспокойство за родных преобладало над личным страхом, а наибольшую тревогу вызывала неопределенность.

#СВО
