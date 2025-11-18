RT представил документальный фильм о судьбах детей радикальных исламистов

RT выпустил новый документальный фильм, посвященный судьбам детей из Дагестана, которых родители-радикалы в 2010-е годы увезли в зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал RT.

Картина рассказывает о детях, ставших заложниками решений взрослых, вступивших в ряды террористической организации ИГИЛ*. Герои фильма вспоминают бомбежки, голод, потерю близких и собственное спасение. Многие из них получили шанс вернуться на родину после выхода материала RT в 2017 году, благодаря которому их удалось опознать родственникам в Дагестане.

Как отмечает телеканал, ранее предполагалось, что подобных случаев было около 200. Однако позже выяснилось, что только из Дагестана в Сирию и Ирак родители вывезли 1420 детей.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.