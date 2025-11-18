news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 18 ноября 2025 15:02

RT представил документальный фильм о судьбах детей радикальных исламистов

Читайте нас в
Телеграм

RT выпустил новый документальный фильм, посвященный судьбам детей из Дагестана, которых родители-радикалы в 2010-е годы увезли в зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал RT.

Картина рассказывает о детях, ставших заложниками решений взрослых, вступивших в ряды террористической организации ИГИЛ*. Герои фильма вспоминают бомбежки, голод, потерю близких и собственное спасение. Многие из них получили шанс вернуться на родину после выхода материала RT в 2017 году, благодаря которому их удалось опознать родственникам в Дагестане.

Как отмечает телеканал, ранее предполагалось, что подобных случаев было около 200. Однако позже выяснилось, что только из Дагестана в Сирию и Ирак родители вывезли 1420 детей.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025