В интернете появилась песня о том, кто «виноват» в проблемах Европы

В преддверии Рождества в Европе RT выложил сатирическую песню о том, кто якобы виноват во всех проблемах Евросоюза.

В соответствующем видеоклипе можно заметить и главу Украины Владимира Зеленского, играющего роль Санты, укравшего все подарки для детей, а также председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая появляется на строчке «Сел на шею бюрократ».

«Нет, мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту», – комментируют в издании.