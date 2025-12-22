news_header_top
Общество 22 декабря 2025 00:33

РТ вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по социально-экономическому развитию за 2025 год

Республика Татарстан заняла четвертое место в итоговом рейтинге российских регионов по социальному и экономическому развитию. РТ набрала 78,16 балла, свидетельствует исследование РИА Новости.

Возглавила рейтинг Москва – 86,81 балла, на втором месте оказался Санкт-Петербург – 85 баллов, тройку замкнула Московская область – 81,88 балла.

В топ-10 также вошли Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, ХМАО-Югра, Тульская и Ростовская области.

Рейтинг составлен на основе ранее опубликованных исследований агентства за 2025 год.

#рейтинг регионов #Татарстан
