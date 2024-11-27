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РТ вошла в топ-5 регионов по срокам выплаты автокредитов
Татарстан занял пятое место среди субъектов РФ, чьи жители оформляют кредиты по приобретение автомобиля на меньший срок. Средний показатель по республике в октябре составлял 5,4 года. Такие данные приводит НКБИ.
Возглавила рейтинг Москва, где средний срок оформляемых автокредитов равен 5,23 года. На втором месте оказался Санкт-Петербург (5,32), тройку замкнул Крым (5,36). На четвертой позиции расположилось Подмосковье (5,39).
В целом по стране средний срок выплаты автокредита в октябре составлял 5,57 года, что на 5 месяцев больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Дольше остальных автокредиты выплачивают жители ХМАО (5,84), Тюменской области (5,8) и Пермского края (5,77).
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