РТ вошла в топ-10 субъектов РФ по числу проектов, прошедших в финал премии «Наш вклад»

159 социальных инициатив, реализованных в Татарстане, вышли в финал Национальной премии «Наш вклад». Как отметили организаторы, по этому показателю Татарстан занял 10 место среди субъектов России.

На первом месте оказалась Москва (226), на втором - Санкт-Петербург (182), а на третьем - Московская область (179). В топ-5 также попали Красноярский край (175), Свердловская область (169). На 6-9 местах данного рейтинга расположились Нижегородская область (166), Ленинградская (164) и Мурманская (164) области, а также Краснодарский край (160).

Отметим, что «Наш вклад» – это первая в России премия, оценивающая вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

7 марта этого года в Координационном центре Правительства РФ при участии зампредседателя российского Правительства Александра Новака, представителей федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций торжественно наградили победителей упомянутой премии.

Всего на участие в Премии поступило 759 заявок, представленных 89 регионами страны. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций.

35,3% финалистов Премии представляют крупный бизнес, 31% – некоммерческий сектор, 19,4% – госкорпорации и госкомпании, 10,3% – малый бизнес и 4% – средний бизнес. 74% проектов имеют федеральный масштаб, 26% – региональный.

С 2021 года количество организаций-участников и проектов-финалистов Национальной премии «Наш вклад» увеличилось более чем в 3,5 раза.

Традиционно наиболее популярными для реализации социнициатив стали нацпроекты «Образование», «Демография» и «Экология».

При этом результаты текущего сезона Премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как наука, здравоохранение, культура, туризм и благоустройство городской среды.

ПРО ПРОЕКТЫ ТАТАРСТАНА

Семья – фундамент общества

Государство через национальные проекты поддерживает семьи с детьми, а финалисты Премии развивают созвучные социальные инициативы.

Проект «Экосистема семьи», реализуемый Общероссийской организацией «Городские реновации» в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», создает благоприятные условия для родителей-студентов с маленькими детьми. В Татарстане авторы этой инициативы открыли в Нижнекамском химико-технологическом институте (НХТИ) комнату матери и ребенка.

В этом пространстве есть все необходимое: зоны для кормления и гигиены, игровые комнаты, а также работают специалисты, готовые помочь молодым родителям. Проект также успешно действует в Пермском государственном национальном исследовательском университете и Томском политехническом университете, обеспечивая студентов возможностью совмещать образование и заботу о ребенке.

Продолжительная активная жизнь и спорт

Финалисты Премии реализуют в Татарстане инициативы, направленные на повышение доступности медицинских услуг и поддержку активного образа жизни.

Одной из показательных инициатив стала «Всероссийская эстафета», приуроченная ПАО «Транснефть» к 30-летию компании. Сотрудники филиалов передавали эстафетную палочку от региона к региону, с Востока нашей страны на Запад, участвуя в различных спортивных мероприятиях: велопоходах, восхождениях на горные вершины и забегах. В Татарстан эстафета прибыла из Самарской области – работники «Транснефть – Прикамье» приняли участие в Казанском марафоне, одном из старейших в стране, пробежав с эстафетной палочкой 42 км.

Свой вклад в повышение доступности базовой диагностики вносит «Уголок здоровья в сельских почтовых отделениях», реализуемый АО «Почта России». В почтовых отделениях удаленных деревень и поселков Республики жители могут бесплатно воспользоваться тонометрами, пульсоксиметрами и бесконтактными термометрами. «Уголки здоровья» уже появились в населенных пунктах Столбище, Нурлаты, Большая Атня, Шапши, Малая Цильна, и число их растет. За год в 78 регионах страны, где реализуется программа, посетители воспользовались медицинскими приборами более 130 тыс. раз.

Инфраструктура для жизни и зеленые города

Важную роль в улучшении городской среды в регионе играет проект по озеленению территорий и созданию общественных пространств, реализуемый финалистом Премии Благотворительным фондом «Татнефть». Красивые парки и скверы, современные площадки для отдыха и спорта — всё это формирует атмосферу комфорта и благополучия. В проектах используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность создаваемых объектов.

Благоустройство затронуло уже 8 объектов, а сам проект вышел за пределы Татарстана – теперь он охватывает и Самарскую область. Благодаря поддержке фонда «Татнефть» создаются комфортные городские пространства, улучшающие экологическую ситуацию и повышающие качество жизни людей.

Победители определились в шести основных номинациях: «Госкорпорации и госкомпании» – ПАО «Сбербанк», «Крупный бизнес. Сетевой» – ПАО «ВымпелКом», «Крупный бизнес. Регион» – ПАО АФК «Система», «Средний бизнес» – ООО «Большая Тройка», «Малый бизнес» – ООО «КИНОСФЕРУМ», «НКО» – благотворительный фонд «Женщины за жизнь».

В седьмой специальной номинации сезона 2024-2025 «Год семьи» победителями в трех категориях стали: «Рекламные кампании и специальные проект» – АО «МЭЛОН ФЭШН ГРУП», «Продвижение социальных проектов» – ИП Славская Анастасия Витальевна, а также Межрегиональная благотворительная общественная организация «Детские деревни SOS» совместно с ООО «ЭМГ», «Корпоративные коммуникации» – ПАО «Ростелеком».

Экспертный совет Национальной премии «Наш вклад» возглавляет Новак. В состав совета входят замредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, гендиректор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, президент РСПП Александр Шохин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Партнеры: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ), Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Международная премия #МЫВМЕСТЕ, Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», Агентство стратегических инициатив (АСИ), Альянс по вопросам устойчивого развития, Ассоциация менеджеров, консалтинговая фирма Kept.

Национальная премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав субъектов РФ).

Оператор Национальной премии «Наш вклад» – АНО «Национальные приоритеты».