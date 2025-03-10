РТ вошла в топ-10 субъектов РФ по числу проектов, прошедших в финал премии «Наш вклад»
159 социальных инициатив, реализованных в Татарстане, вышли в финал Национальной премии «Наш вклад». Как отметили организаторы, по этому показателю Татарстан занял 10 место среди субъектов России.
На первом месте оказалась Москва (226), на втором - Санкт-Петербург (182), а на третьем - Московская область (179). В топ-5 также попали Красноярский край (175), Свердловская область (169). На 6-9 местах данного рейтинга расположились Нижегородская область (166), Ленинградская (164) и Мурманская (164) области, а также Краснодарский край (160).
Отметим, что «Наш вклад» – это первая в России премия, оценивающая вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России».
7 марта этого года в Координационном центре Правительства РФ при участии зампредседателя российского Правительства Александра Новака, представителей федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций торжественно наградили победителей упомянутой премии.
Всего на участие в Премии поступило 759 заявок, представленных 89 регионами страны. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций.
35,3% финалистов Премии представляют крупный бизнес, 31% – некоммерческий сектор, 19,4% – госкорпорации и госкомпании, 10,3% – малый бизнес и 4% – средний бизнес. 74% проектов имеют федеральный масштаб, 26% – региональный.
С 2021 года количество организаций-участников и проектов-финалистов Национальной премии «Наш вклад» увеличилось более чем в 3,5 раза.
Традиционно наиболее популярными для реализации социнициатив стали нацпроекты «Образование», «Демография» и «Экология».
При этом результаты текущего сезона Премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как наука, здравоохранение, культура, туризм и благоустройство городской среды.
ПРО ПРОЕКТЫ ТАТАРСТАНА
Семья – фундамент общества
Государство через национальные проекты поддерживает семьи с детьми, а финалисты Премии развивают созвучные социальные инициативы.
Проект «Экосистема семьи», реализуемый Общероссийской организацией «Городские реновации» в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», создает благоприятные условия для родителей-студентов с маленькими детьми. В Татарстане авторы этой инициативы открыли в Нижнекамском химико-технологическом институте (НХТИ) комнату матери и ребенка.
В этом пространстве есть все необходимое: зоны для кормления и гигиены, игровые комнаты, а также работают специалисты, готовые помочь молодым родителям. Проект также успешно действует в Пермском государственном национальном исследовательском университете и Томском политехническом университете, обеспечивая студентов возможностью совмещать образование и заботу о ребенке.
Продолжительная активная жизнь и спорт
Финалисты Премии реализуют в Татарстане инициативы, направленные на повышение доступности медицинских услуг и поддержку активного образа жизни.
Одной из показательных инициатив стала «Всероссийская эстафета», приуроченная ПАО «Транснефть» к 30-летию компании. Сотрудники филиалов передавали эстафетную палочку от региона к региону, с Востока нашей страны на Запад, участвуя в различных спортивных мероприятиях: велопоходах, восхождениях на горные вершины и забегах. В Татарстан эстафета прибыла из Самарской области – работники «Транснефть – Прикамье» приняли участие в Казанском марафоне, одном из старейших в стране, пробежав с эстафетной палочкой 42 км.
Свой вклад в повышение доступности базовой диагностики вносит «Уголок здоровья в сельских почтовых отделениях», реализуемый АО «Почта России». В почтовых отделениях удаленных деревень и поселков Республики жители могут бесплатно воспользоваться тонометрами, пульсоксиметрами и бесконтактными термометрами. «Уголки здоровья» уже появились в населенных пунктах Столбище, Нурлаты, Большая Атня, Шапши, Малая Цильна, и число их растет. За год в 78 регионах страны, где реализуется программа, посетители воспользовались медицинскими приборами более 130 тыс. раз.
Инфраструктура для жизни и зеленые города
Важную роль в улучшении городской среды в регионе играет проект по озеленению территорий и созданию общественных пространств, реализуемый финалистом Премии Благотворительным фондом «Татнефть». Красивые парки и скверы, современные площадки для отдыха и спорта — всё это формирует атмосферу комфорта и благополучия. В проектах используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность создаваемых объектов.
Благоустройство затронуло уже 8 объектов, а сам проект вышел за пределы Татарстана – теперь он охватывает и Самарскую область. Благодаря поддержке фонда «Татнефть» создаются комфортные городские пространства, улучшающие экологическую ситуацию и повышающие качество жизни людей.
Победители определились в шести основных номинациях: «Госкорпорации и госкомпании» – ПАО «Сбербанк», «Крупный бизнес. Сетевой» – ПАО «ВымпелКом», «Крупный бизнес. Регион» – ПАО АФК «Система», «Средний бизнес» – ООО «Большая Тройка», «Малый бизнес» – ООО «КИНОСФЕРУМ», «НКО» – благотворительный фонд «Женщины за жизнь».
В седьмой специальной номинации сезона 2024-2025 «Год семьи» победителями в трех категориях стали: «Рекламные кампании и специальные проект» – АО «МЭЛОН ФЭШН ГРУП», «Продвижение социальных проектов» – ИП Славская Анастасия Витальевна, а также Межрегиональная благотворительная общественная организация «Детские деревни SOS» совместно с ООО «ЭМГ», «Корпоративные коммуникации» – ПАО «Ростелеком».