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РТ вошла в топ-10 с самым большим числом победителей в конкурсе микрогрантов
Восемь проектов из Татарстана стали победителями в конкурсе микрогрантов от Росмолодежи этого года, таким образом республика вошла в топ-10 регионов с самым большим количеством отмеченных инициатив. Об этом передает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Эксперты оценивали проекты в 18 номинациях по десяти критериям и 10-бальной шкале. Максимальная рекомендованная сумма гранта – 100 тыс. рублей.
Среди победителей из РТ – Ирина Белан (грант на 80 тыс. рублей для проекта «Кино под звездами»), Вера Пояркова (проектная школа «Есть идея», 94 тыс. рублей), Екатерина Новикова («Открытый вопрос с психологом», 70 тыс. рублей) и пр. Общая сумма грантов, выделенных для 8 инициатив, составила более 600 тыс. рублей.
«Микрогранты – отличная возможность начать свою проектную деятельность. Благодаря поддержке федеральных коллег наша молодежь может реализовать еще больше идей. Дальше эти проекты можно уже масштабировать, подав заявку на другие грантовые конкурсы», – отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
Грантовые конкурсы направлены на создание возможностей для молодежи, что соответствует целям национального проекта «Образование», реализуемого в стране с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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