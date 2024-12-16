РТ вошла в число регионов, полностью выполнивших капремонт школ

Татарстан вошел в число регионов, где работы по капитальному ремонту школ выполнены полностью. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

В целом по стране работы завершены в 15 регионах, отметил он.

«В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы ещё 134 школы. Я понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идёт о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности. Поэтому обращаюсь ко всем: эту работу мы с вами за прошедшие две недели должны очень активно провести», – сказал Якушев, его слова приводит сайт «Единой России».

Он добавил, что весь период действия программы в эксплуатацию ввели 1682 детских сада и 1439 школ.

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения РФ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента РФ о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование». Помимо этого, партия обеспечивает финансирование из федерального бюджета на реализацию программы капремонта.