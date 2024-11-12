РТ вошла в число регионов по завершенному капремонту запланированных объектов образования

Партия «Единая Россия» передала в Министерство просвещения РФ перечень объектов образования для проведения капремонта с 2025-2027 годах. Партия намерена взять на особый контроль проведение работ. Об этом сообщил врио секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев на всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло по видеосвязи в Волгограде при участии министра Сергея Кравцова, сообщает сайт «Единой России».

Якушев напомнил, что во время оглашения послания Президент России Владимир Путин объявил о расширении программы на детские сады и ссузы.

«Единая Россия» обобщила потребности в субъектах и представила их в Министерство просвещения РФ.

«В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии», – рассказал Якушев.

По его словам, с 2022 года по всей стране обновлены почти 4,5 тыс. зданий школ, из них 406 – в этом году. В текущем году планируется ввести ещё более 280 зданий общеобразовательных учреждений.

«Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике», – отметил Владимир Якушев.

Как рассказала председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» в РТ, заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова, на данный момент в республике завершили капитальный ремонт всех объектов образования, включая 21 детский сад и 51 школу и образовательных центров.

«Что касается строительства детских садов, по состоянию на сегодняшний день уже сдано 6 объектов из запланированных 10. Также завершено строительство 10 объектов из запланированных 11 школ (8 школ+3 пристроя)», – рассказала Закирова.

«Весь год партийный десант в рамках народной программы «Единой России» посещает объекты образования. С ходом строительства и капремонта знакомятся депутаты всех уровней, актив партии, родители и общественные активисты. Все запланированные работы проводятся в срок», - заключила она.

В России по программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1 411 образовательных учреждений на 850 тысяч учебных мест. В этом году уже построили 70 школ, ввод еще 162 учреждений планируется осуществить в 2024-м.

«Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест», – заключил Владимир Якушев.

Сергей Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срывов обязательств по нацпроекту «Образование».

«Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны», – подчеркнул министр.

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована Президентом РФ на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование».