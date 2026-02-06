news_header_top
Общество 6 февраля 2026 17:25

РТ вошла в число первых регионов, запустивших чат-бот в МАХ для МФЦ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число первых 20 регионов, запустивших чат-бот для МФЦ в национальном мессенджере МАХ. Об этом на коллегии ведомства рассказал глава Минцифры Алексей Начвин.

«Мы с вами одни из первых, кто сделал все необходимые записи внутри этой системы: записи на прием, отмену, расписание. Все это можно там посмотреть», – отметил он.

Ключевым инфраструктурным проектом года стал пилотный переход 1000 рабочих мест МФЦ на виртуальную инфраструктуру на отечественной операционной системе «Астра Линукс». Этот опыт станет основой для модернизации всей бюджетной сферы республики, добавил министр.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#минцифры рт #мессенджер МАХ #мфц в рт
