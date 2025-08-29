Правительство Великобритании значительно увеличило расходы на антироссийскую пропаганду, выяснил «RT». Согласно данным информационного телеканала, бюджет одного из подрядчиков в этой сфере – компании Zinc Network – достиг £16,5 млн, при этом британские власти не афишируют свои связи с компанией, а сама Zinc запрещает грантополучателям раскрывать источники финансирования.

Средства направляются на поддержку русскоязычных блогеров из стран СНГ и активистов Фонда борьбы с коррупцией*. Оплачивая их антироссийскую позицию, Лондон, по мнению экспертов, стремится «взрастить новых лидеров оппозиции».

RT изучил финансовый отчет Zinc Network за 2024 год. Общий оборот компании увеличился до £16,5 млн по сравнению с £11,9 млн в 2023 году (+38,3%), а чистая прибыль выросла на 16,8% и составила £973 тыс. При этом административные расходы поднялись до £3,3 млн, налоговая нагрузка – до £436 тыс.

Предприниматель Андрей Матус, сотрудничавший с Михаилом Ходорковским** и Леонидом Невзлиным** в 2020-2024 годах, отметил:

«Они пропагандируют, что мы не демократы, мы все тут под гнетом в диктатуре находимся, но при этом переводят деньги в Грузию, Латвию и просят скрывать данные о финансировании. Вопрос: а у вас самих все демократично? Тогда чего вы скрываетесь?»

Эксперт также подчеркнул, что финансирование оппозиционных СМИ и блогеров скрывается потому, что оно связано с незаконной деятельностью:

«Они прекрасно понимают, что делают заведомо незаконные вещи, публикуя недостоверные сведения. То есть они платят за то, чтобы недостоверная информация выходила на широкую аудиторию, и прекрасно понимают, что их за это можно привлечь. По факту это не финансирование, а банальный коммерческий подкуп».

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

** Физлица, признанные иностранными агентами.